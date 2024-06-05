Швейцария прекращает следствие по делу Магнитского? Браудер возмущен.

Билл Браудер на Форуме в Давосе в 2005 году. Keystone / Virginia Mayo

Федеральная прокуратура Швейцарии прекратит следствие по делу Магнитского. Билл Браудер возмущен!

Федеральная прокуратура Швейцарии прекращает расследование дела Магнитского. Речь идет о предполагаемом мошенничестве в размере до 230 миллионов долларов, сообщает SWI. Билл Браудер, центральная фигура в этом деле, до предела возмущен швейцарской системой правосудия. Для тех, кто запамятовал: Б. Браудер является основателем и генеральным директором инвестиционного фонда Hermitage Capital Management со штаб-квартирой в Лондоне.

Для некоторых он является беззаветным борцом с коррупцией в России. Другие считают, что бизнесмен просто хочет взять реванш за свои убытки, создав и приведя в движение настоящую пропагандистскую машину с целью навредить геополитическим интересам России. Одно можно сказать точно: Билл Браудер — центральная фигура в так называемом деле Магнитского. Российский финансовый аудитор Сергей Магнитский, скончавшийся в московской тюрьме в 2009 году, был нанят Б. Браудером.

Россиянин вскрыл схему масштабного хищения бюджетных средств через незаконный возврат налогов, организованную российскими чиновниками и силовиками на сумму по меньшей мере 230 миллионов долларов. Затем деньги, якобы, оказались на зарубежных счетах людей, причастных к этой мошеннической схеме. Часть этих денег была перекачана в Швейцарию. Билл Браудер подал иск, на основании которого Федеральная прокуратура Швейцарии (ФП) в 2011 году возбудила уголовное дело по факту отмывания / легализации преступных капиталов.

Однако в настоящее время уголовное производство стоит накануне окончательного прекращения, а ФП Швейцарии намерена разморозить большую часть средств, заблокированных в рамках этого дела, в объеме 18 млн швейцарских франков. Билл Браудер вне себя от возмущения. «Это решение усиливает наихудшие предрассудки в отношении швейцарской системы правосудия. Это позор для Швейцарии: в то время как большинство других стран наказывают людей (вовлеченных в эту воровскую схему), Швейцария возвращает им деньги».

Заблокированы почти 20 миллионов

В ноябре 2020 года ФП Швейцарии проинформировала Уильяма Браудера о предстоящем прекращении дела под номером SV 11.0049, в возбуждение которое 10 лет назад Браудер внес столь значительный вклад. Инвестор полагался при этом на документы Александра Перепеличного, российского предпринимателя, финансиста, информатора европейских следователей по делу Магнитского. В 2012 году А. Перепеличный трагическим и странным образом скончался во время пробежки под Лондоном. Позже судмедэксперты говорили о том, что по результатам вскрытия в его организме были обнаружены «следы ядовитого растения».

Интересно, что эта смерть наступила незадолго до запланированной Федеральной прокуратурой Швейцарии очной ставки между Перепеличным и одним из владельцев замороженных счетов Владленом Степановым. Богатство этого россиянина можно объяснить только тем, что он муж той самой Ольги Степановой, начальницы 28-й налоговой инспекции Москвы, через которую, по-видимому, и было организовано налоговое мошенничество, вскрытое Магнитским. Девять миллионов долларов, то есть около половины активов, конфискованных ФП, принадлежат как раз Степанову. Эта сумма была депонирована компанией Faradine Systems Ltd. на счетах в банке Credit Suisse.

Еще девять миллионов франков, вполне возможно, принадлежат еще двум фигурантам этого сюжета: Денису Кацыву, сын бывшего вице-президента РЖД Петра Кацыва, владельцу офшорной компании Prevezon Holding, и Дмитрию Клюеву, владельцу банка Universalbank, считающемуся одним из организаторов всего предполагаемого мошенничества. Денис Кацыв уже заплатил 6 миллионов долларов в рамках урегулирования в США юридических претензий к нему и его компании, зарегистрированной на Кипре. Претензии состояли в том, что эта компания отмывала деньги от предполагаемого вскрытого Магнитским мошенничества при помощи сделок с недвижимостью в Нью-Йорке. У компании Prevezon Holding было два счета в Швейцарии, в банке Bank Edmond de Rotschild и в UBS.

Спорный метод расчетов

Объявив о предстоящем прекращении следствия, ФП уточнила, что в итоге будет конфискована только лишь небольшая часть замороженных средств в размере от одного до четырех миллионов франков. Остальные средства будут возвращены указанным выше владельцам замороженных счетов. Это решение косвенно все-таки наводит на мысль о том, что в основе разбирательства может лежать преступление, совершенное именно в России. Так почему конфискуется только часть замороженных средств?

Власти говорят, что деньги, полученные в результате предполагаемого мошенничества, до попадания в Швейцарию проходили через различные другие иностранные счета, в результате чего эти деньги смешивались с другими средствами, происхождение которых тоже неясно. Как поступать с активами, которые могут быть лишь частично получены в результате совершения правонарушений? Этот вопрос является в Швейцарии спорным и он до сих пор окончательно не прояснен в правовом смысле. Рассчитывая, какую сумму следует конфисковать, а какую вернуть, Федеральная прокуратура Швейцарии использовала так называемый «метод пропорционального подсчета», который поддерживают не все юристы.

Причина: такой метод якобы приводит к тому, что некоторые подозреваемые в финансовых преступлениях имеют возможность делить свои активы на транши, повышая тем самым долю денег, возвращаемых им в случае оправдательного решения суда или прекращения следствия. Это обстоятельство в данном случае приобретает как раз особое значение, коль скоро активы, полученные в результате предполагаемого мошенничества, действительно в раздробленном виде прошли через большое количество оффшорных компаний, которые сами по себе не ведут никакой коммерческой деятельности.

Именно по этой причине швейцарские юристы Билла Браудера пытаются оспорить применение Федеральной прокуратурой в данном случае «метода пропорционального расчета». Но кроме чисто математических аспектов, значительную роль играют в этом деле и факты тесных контактов ФП Швейцарии со своими коллегами в Москве. О них мы уже подробно рассказывали в материале выше. Билл Браудер комментирует эти эпизоды с особым возмущением. «После того, как курирующего швейцарского следователя по этому делу поймали на факте приема подарков от русских, а также на факте консультаций с ними о том, как бы побыстрее закрыть дело Магнитского, я поражаюсь, что у Швейцарии хватило наглости еще и выполнить эту преступную просьбу».

Дипломатические и политические последствия

В июле 2020 года информация о «медвежьей охоте» швейцарского следователя в России дошла до Роджера Викера (Roger Wicker), американского сенатора и сопредседателя Хельсинкской комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе. В письме швейцарскому послу в Вашингтоне он выразил «недоумение» в связи с тем, что «швейцарский федеральный полицейский отправился на охоту, организованную Генпрокуратурой России и оплаченную деньгами российских олигархов». Бездействие швейцарских правоохранительных органов стало в его глазах «настоящим скандалом».

В декабре 2020 года Р. Викер он написал письмо (PDFВнешняя ссылка) Госсекретарю США Майку Помпео и Генеральному прокурору США Уильяму Барру, в котором выразил «озабоченность» по поводу отношений с Берном. «Несмотря на то, что Швейцария пользуется хорошей репутацией в глазах администрации, слабость ее судебной системы и неспособность противостоять попыткам давления со стороны России является, с моей точки зрения, поводом для переоценки перспектив сотрудничества между США и Швейцарской Конфедерацией в правоохранительной сфере». Затем вопрос дошёл и до швейцарского парламента.

В начале декабря 2020 года несколько депутатов от разных партий (как от левых социал-демократов, SPВнешняя ссылка, и «зелёныхВнешняя ссылка», так и от правых «народников», SVPВнешняя ссылка) обратились к Федеральному совету, правительству, за разъяснениями. По их мнению, действия Федеральной прокуратуры Швейцарии в рамах дела Магнитского выставляют всю швейцарскую судебную и правоохранительную систему в негативном свете. В ответ ФП заявила, что она «следит» за этим делом и что ее «руководство была полностью проинформировано по этому вопросу 7 декабря 2020 года».

Кроме того, ФП продолжает настаивать на своей независимости, утверждая, что решение о закрытии дела «об отмывании денег неустановленными лицами» было принято не без оснований. Но при этом она также напомнила, что в случаях, когда связь между арестованным в Швейцарии имуществом и преступлением, ранее совершенным за рубежом, например, в России, становится однозначно доказанной, власти Конфедерации вполне имеют право вынести постановление о его, имущества, конфискации.