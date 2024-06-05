Кабмин Литвы разрешил со следующей недели открыть парикмахерские, некоторые магазины

В среду правительство Литвы разрешило со следующего понедельника возобновить работу некоторых непродовольственных магазинов, парикмахерских и салонов красоты.

Смогут возобновить работу салоны красоты и непродовольственные магазины, у которых есть отдельный вход, и если на одного клиента или покупателя приходится 20 кв. метров. Если площадь меньше, то одновременно можно обслуживать лишь одного клиента.

"Сегодняшняя наша задача заключается сдвинуться с определённой точки, посмотреть, как будет удаваться", – сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

Могут открыться те магазины, площадь которых не превышает 300 кв. метров, и у которых есть "непосредственный выход с улицы или отдельный двор, которым пользуются только клиенты магазина".

Глава Литовской ассоциации торговых предприятий Рута Вайнене просила повысить предел площади до 500 кв. метров, но правительство отклонило это предложение.

Кабмин также разрешил торговать непищевыми товарами в уличных условиях.

Ограничения на передвижение и скопление людей не меняются.

Парикмахерские, салоны красоты и большинство магазинов промтоваров были закрыты в Литве с 16 декабря.

В данный момент в больницах на лечении находятся в пять раз больше пациентов с COVID-19, чем было в начале второй волны, сообщила в среду канцелярия правительства Литвы.

По данным канцелярии, в обозрении, подготовленном аналитиком Айстисом Шимайтисом, в начале этой недели в больницах на лечении находились 1 282 пациента с COVID-19, тогда как в начале второй волны это количество немногим превышало 200.

"Это почти в пять раз большее количество, чем было в начале второй волны в середине октября. Также, несмотря на то, что количество новых выявляемых случаев посредством диагностических анализов, сокращается достаточно быстро, количество пациентов в больницах сокращается значительно медленнее, и ситуация все еще остается напряженной", – говорится в документе.

В обозрении говорится, что в первую неделю февраля и далее продолжало сокращаться количество новых случаев и доля положительных тестов. Также увеличивается количество самоуправлений, в которых семь дней фиксировалось до пяти случаев в день. Таких самоуправлений сейчас 32.

За последние семь дней ежедневно в среднем устанавливалось по 588 новых случаев (неделю назад – 807), доля положительных анализов составила 7,77% (неделю назад – 9,2%), а в течение 14 дней количество новых случаев на 100 тыс. жителей составляло 359 (наделю назад – 447).

Все же, хотя среднее число выявляемых новых случаев за сутки за неделю снизилось на 27%, объемы анализов также сократились и процент положительных тестов снизился лишь на 16%.

"Географическое распространение болезни все еще широкое и риск возникновения новых очагов по всей Литве остается высоким. (...) За последние семь дней на большинстве территории страны выявлялись случаи COVID-19, однако распространение за последние четыре недели снизилось", – говорится в документе.

В обозрении также говорится, что ускорение пандемии в Литве является отрицательным с первого января и сейчас составляет минус 16%.